Михаил Дегтярев сообщил, что получил золотой значок ГТО

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что имеет золотой значок «Готов к труду и обороне» и выполнил нормативы несколько лет назад, сообщает kp.ru .

Михаил Дегтярев рассказал, что сдал нормативы ГТО в 2017 или 2018 году в Москве. По словам министра, испытания проходили публично в присутствии журналистов.

«Да, у меня есть значок ГТО, я в 2017-м или 2018 году в Москве выполнил нормативы на золотой знак — публично, кстати, было много журналистов, включая и „Комсомольскую правду“», — сообщил министр.

Он уточнил, что с тех пор к снарядам не возвращался, однако продолжает регулярно заниматься физкультурой дома. Министр подчеркнул, что утренняя гимнастика и силовые упражнения помогают поддерживать вес и форму, и рекомендовал уделять этому внимание.

В 2026 году комплексу ГТО исполнится 95 лет. Движение началось в мае 1930 года после публикации в «Комсомольской правде» предложения о введении всесоюзных испытаний на получение знака «Готов к труду и обороне».

