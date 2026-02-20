Михаил Дегтярев: ОИ в Италии должны стать последними под нейтральным флагом
Министр спорта, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев охарактеризовал Олимпийские игры в Италии как переходный момент для отечественного спорта, сообщает Life.ru.
Он выразил уверенность, что в будущем ограничения с российских спортсменов будут полностью сняты.
«По нашему плану итальянские игры должны стать последними, на которых мы выступаем под нейтральным флагом», — подчеркнул Дегтярев.
Министр также заявил, что у Международного олимпийского комитета (МОК) отсутствуют юридические основания для продления санкций в отношении ОКР.
