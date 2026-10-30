Михаил Бурасов из Дмитрова стал мастером спорта России по рукопашному бою

Михаил Бурасов — воспитанник дмитровского «Центра развития физической культуры, спорта и отдыха». Его готовят отец, известный тренер Василий Бурасов, и Роман Круглов.

На чемпионате России во Владивостоке спортсмен провел пять сложных боев. На чемпионате мира в Киргизии он завоевал бронзу, а затем повторил результат на Кубке мира в Грузии.

Бурасов также работает тренером. Он передает опыт юным спортсменам и мужчинам 30–40 лет, которые приходят в секцию для поддержания физической формы и освоения навыков самообороны.

Впереди у спортсмена — соревнования Центрального федерального округа и Кубок России в Рязани. Его следующая цель — звание мастера спорта международного класса.

«История успеха Михаила Бурасова — это пример того, как семейные традиции, талант и целеустремленность помогают достигать значительных высот в спорте и передавать опыт следующим поколениям. Дмитровский округ гордится успехами потомственного спортсмена», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.