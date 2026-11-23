Михаил Богословский и Алина Парфенюк завоевали золото городского чемпионата по фехтованию на шпагах, который прошел 23 ноября в комплексе «Новатор» в Химках. В соревнованиях участвовали 40 спортсменов из разных микрорайонов округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» 23 ноября определили сильнейших шпажистов городского округа Химки. На дорожки вышли 40 спортсменов — как юные, так и опытные фехтовальщики.

В мужской категории победил Михаил Богословский. Серебро завоевал Амир Каримов, бронзу — Олег Крупко и Елисей Кузнецов.

Среди женщин чемпионкой стала Алина Парфенюк. Второе место заняла Алиса Золотоноша, бронзовые медали получили Лидия Сугкоева и Софья Черногор.

Участники продемонстрировали технику, тактическое мышление и волю к победе. Болельщики активно поддерживали спортсменов.

В церемонии награждения принял участие директор спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию, заслуженный работник физической культуры России Владимир Белов.

Фото: МАУ ДО «СШОР по фехтованию».

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.