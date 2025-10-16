Международный фестиваль школьного спорта «Россия — Беларусь» собрал 500 спортсменов
Фото - © Отделение "Единой России" в округе Лобня
Более 500 спортсменов приняли участие в Международном фестивале школьного спорта «Россия — Беларусь». Спортивный фестиваль, организованный «Единой Россией» в рамках партийного проекта «Детский спорт», проходил в Московской области с 13 по 15 октября. Накануне в Лобне прошла торжественная церемония его закрытия, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.
В мероприятии приняли участие депутат Госдумы от «Единой России», координатор партпроекта «Детский спорт» Ирина Роднина, секретарь местного отделения партии Анна Кротова и другие.
«Все эти соревнования состоялись благодаря поддержке партии „Единая Россия“. У нас есть программа „Детский спорт“, которая началась еще в 2009 году. Это и дворовый спорт, и школьный спорт, это реконструкция спортивных залов, сельских школ, также идет строительство спортивных объектов», — отметила Ирина Роднина.
В состязаниях участвовали девушки и юноши в возрасте 12–15 лет из России, в том числе новых регионов, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии.
Они соревновались в мини-футболе, волейболе, баскетболе, шахматах, настольном теннисе, а также спортивной борьбе: вольной, греко-римской и женской.
Победителей и призеров наградили известные спортсмены, кроме того, все участники состязаний получили награды и памятные сувениры.
Напомним, первый Международный фестиваль школьного спорта прошел в апреле 2013 года в городе Щелково. Идейным вдохновителем фестиваля является Ирина Роднина.
В рамках партпроекта «Единой России» «Детский спорт» проходят как региональные, так и всероссийские соревнования, включающие различные виды спорта — от командных игр до единоборств и интеллектуальных дисциплин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.
