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Международные соревнования по воднолыжному спорту проведут в Солнечногорске

На Истринском водохранилище стартует традиционный международный турнир по водным лыжам «Moscow region Istra 2025». Организаторами спортивного события выступает Федерация воднолыжного спорта Московской области при поддержке Министерства спорта Московской области, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.

Ежегодный турнир привлекает сотни любителей активного образа жизни. В этом году сильнейшие воднолыжники России, стран ближнего зарубежья, заслуженные мастера спорта и члены сборной команды России представят мастерство владения тремя основными дисциплинами в категории «Open»: слалома, фигурного катания и прыжков с трамплина на водных лыжах.

«На территории городского округа Солнечногорск первый международный турнир „Moscow Region Istra“ состоялся в 2019 году. Организаторы обещают и в этом году сделать событие ярким и незабываемым для каждого гостя, обеспечивая комфортное пребывание и качественный сервис», — прокомментировал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Международный турнир состоится 5–6 июля 2025 года. Торжественное открытие запланировано в 10:00 на площадке водно-спортивного клуба «Альфа» в деревне Полежайки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.