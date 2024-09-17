Международные и Всероссийские парусные регаты пройдут в Мытищах 20–24 сентября

Международная парусная регата ассамблеи народов Евразии и Африки и Всероссийская регата «Кубок России по инклюзивному парусному спорту», а также фиджитал-регата пройдут при поддержке фонда президентских грантов в акватории Пироговского водохранилища в Мытищах с 20 по 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования пройдут по адресу: Мытищи, пос. Поведники, ул. Санаторная, д. 6, яхт-клуб «Березки».

За победу поборются более 350 человек из 84 регионов России и иностранные участники из Индии, Китая, Республики Беларусь, Абхазии и стран Африки. Среди них — обладатель Кубка России 2023 года Петр Борисенко, Светлана и Алексей Черепановы и другие опытные спортсмены.

Поздравить участников приедут действующий Чемпион мира по парусному спорту Волчков Сергей, российский космонавт-испытатель, Герой России Олег Артемьев, президент федерации парусного спорта Москвы и старший тренер сборной России по парусному спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Сергей Московцев, руководитель департамента счастья ассамблеи народов Евразии и Африки и руководитель ЦСКР «Агрегатор счастья» Марина Волкова и другие почетные гости.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.