Международная федерация гандбола обсудит реинтеграцию спортсменов из России

Ключевой вопрос о возвращении российских и белорусских спортсменов в международные соревнования может быть решен на конгрессе Международной федерации гандбола (IHF), который пройдет в Каире с 20 по 22 декабря. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, президент IHF Хассан Мустафа в ходе личных переговоров подтвердил планы допустить сборные обеих стран к состязаниям уже с июня 2026 года.

«Пока это анонс, пока не увижу документа, реального решения, не готов подтверждать эту информацию, но я надеюсь, что в конце декабря его примут», — заявил Шишкарев.

Он уточнил, что официальные представители ФГР примут участие в работе конгресса, где форма и условия реинтеграции станут одной из центральных тем для обсуждения. Этот шаг согласуется с рекомендациями Международного олимпийского комитета, который ранее разрешил федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях под национальными символами.

При этом МОК сохраняет рекомендацию о недопуске спортсменов России и Белоруссии к участию в командных видах спорта. Несмотря на это, некоторые международные федерации начали двигаться по пути реинтеграции.

Ранее Международная федерация плавания объявила о допуске сборных России и Белоруссии к соревнованиям по водному поло в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.