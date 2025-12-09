«Большой прорыв»: депутат рассказал о развитии российского спорта в 2025 году

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что главным событием российского спорта в 2025 году стало возвращение на международную арену, сообщает Metaratings.ru .

«Отметил бы возвращение нескольких видов спорта в международную жизнь. Где-то даже флаги получили, кого-то допустили на Олимпиаду. Это большой прорыв наших федераций и ОКР. После длительного периода мы возвращаемся. Сначала была пандемия, потом другие отстранения», — сказал депутат.

По его словам, возвращение наших спортсменов — это значимый триумф для всех, кто участвовал в переговорах. Дзюдо, лыжи, самбо, плавание, фигурное катание, гимнастика — и это далеко не полный перечень дисциплин, в которых российские чемпионы получили возможность выступать на международном уровне в 2025 году.

В этом году российские спортсмены получили разрешение на участие в международных индивидуальных соревнованиях, хотя и с определенными условиями. В этот список входят настольный теннис, водные виды спорта (включая плавание), художественная гимнастика, борьба, велоспорт, стрельба, скалолазание, а также отборочные турниры к Олимпиаде 2026 года в фигурном катании и конькобежном спорте.

