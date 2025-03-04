Методист Антонов: 60 минут быстрой ходьбы в день помогут сбросить лишний вес

Для снижения веса рекомендуется быстро ходить до 300 мин. в неделю, что составляет примерно 60 мин. в день, сообщил РИАМО старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов.

«Для поддержания здоровья рекомендуется не менее 150 мин. умеренной аэробной активности в неделю, например, быстрой ходьбы. Для снижения веса рекомендуется увеличить эту активность до 300 мин. в неделю», — сказал Антонов.

Он добавил, что ходьба сочетает в себе простоту и доступность. При целенаправленной ходьбе с умеренной до высокой интенсивности можно эффективно сжигать калории. Например, ходьба со скоростью 5 км/ч сжигает примерно 240-300 калорий за час.

«Важно смешивать различную физическую активность, чтобы не только снизить вес, но и поддерживать интерес к занятиям. Это могут быть как длительные прогулки, так и короткие упражнения в течение дня. Вообще бег, плавание, велоспорт, танцы и даже занятия йогой — все это прекрасные варианты для сжигания калорий», — рассказал специалист.

Эксперт уточнил, что есть много упражнений, которые можно выполнять в домашних условиях без специального оборудования, такие как приседания, отжимания, планка и т. д.

«Кстати, походы, прогулки на улице или в парке могут быть как тренировкой, так и временем для отдыха и релаксации. Уборка, садоводство и другие физически активные задания могут также помочь сжигать калории. Вообще физическая активность является важным компонентом борьбы с ожирением и поддержания здоровья. Разнообразие видов активности и подходов к тренировкам может сделать процесс похудения более увлекательным и устойчивым», — поделился Антонов.

Он заключил, что правильное сочетание аэробной и силовой нагрузки, формирование активных привычек в повседневной жизни способствуют не только снижению веса, но и улучшению общего самочувствия и качества жизни.

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Это сложное заболевание, которое, в свою очередь, приводит к более серьезным проблемам со здоровьем.