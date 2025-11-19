Metaratings.ru и ВШЭ стали партнерами

Metaratings.ru и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) заключили соглашение о партнерстве, предусматривающее взаимный обмен опытом и взаимодействие со студентами и выпускниками вуза.

Подписание документа произошло в рамках XI Международной научно-практической конференции по спортивному менеджменту и праву «Сохранение целостности международной спортивной системы: новые вызовы для спортивного менеджмента». Мероприятие проходит в Институте спортивного менеджмента и права ВШЮА НИУ ВШЭ.

«Спасибо за приглашение, это честь и ответственность быть здесь и подписывать соглашение с одним из ведущих вузов страны. Знаем, с каким вниманием в ВШЭ относятся к теме развития спорта и новых технологий. Надеюсь, мы в будущем сможем подхватывать это и развиваться в этих сферах вместе. Будем рады давать возможность студентам ВШЭ практиковаться у нас и становиться лучше», — отметил главный редактор Metaratings.ru Олег Панасюк.

«Мы очень рады, что такие высокотехнологичные, продвинутые организации начинают формировать лицо российского спортивного менеджмента. Для наших студентов очень важно вливаться в такие проекты. Уверен, наше сотрудничество будет полезно для обеих сторон», — добавил доктор делового администрирования, ординарный профессор, директор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ, сооснователь Института спортивного менеджмента и права ВШЮА НИУ ВШЭ Дмитрий Кузнецов.

ВШЭ, основанная в 1992 году, является федеральным государственным вузом с главным кампусом в Москве и филиалами в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. В 2025 году, по оценке журнала Forbes, университет занимает вторую строчку в рейтинге лучших высших учебных заведений России.

