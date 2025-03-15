Мельдоний нашли в организме форварда хоккейного ЦСКА Владислава Каменева

сегодня в 14:04

Нападающий столичного хоккейного клуба ЦСКА Владислав Каменев сдал положительный допинг-тест. Форвард выступает за армейцев с 2021 года, сообщает «Спорт-Экспресс» .

Предположительно, в организме 28-летнего хоккеиста был обнаружен мельдоний. При этом официальных комментариев, в том числе и со стороны нападающего к настоящему моменту нет.

В текущем сезоне Владислав Каменев провел 63 встречи в составе ЦСКА в рамках FONBET Чемпионата КХЛ, отметившись 10 забитыми шайбами и 16 голевыми передачами.

Ранее стало известно, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может уехать из США и перейти в столичное «Динамо».