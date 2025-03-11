Овечкин уедет из США после окончания контракта

Александр Овечкин может перейти из «Вашингтон Кэпиталз» в «Динамо»

Российский хоккеист Александр Овечкин может уехать из США и перейти из «Вашингтон Кэпиталз» в «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

«Думаю, не буду подписывать новый контракт с „Вашингтоном“. Скорее всего, вернусь в „Динамо“, если здоровье позволит», — заявил форвард в интервью.

Овечкин — воспитанник российского клуба «Динамо». Он играет в США 20 лет и выступает за сборную России. В самом "Динамо" сообщили, что думают над возможностью организации торжеств, в случает, если хоккеист побьет рекорд и приедет в Москву.

Ранее спортсмен забросил 886-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до восьми голов