Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин после матча махачкалинского клуба «Динамо» рассказал о мероприятии, где установят голевой рекорд Александра Овечкина в НХЛ, сообщает Metaratings.ru .

Овечкин является выходцем из хоккейной школы «Динамо» и болельщиком футбольной команды. В 2022 году он играл за футбольный клуб «бело-голубых» против «Амкала» и забил гол.

На вопрос планирует ли «Динаимо» какое-либо мероприятие после того, как Овечкин побьет рекорд Гретцки, Гафин ответил, что они рассчитывают на приглашение от Александра, когда тот прибудет в Москву. После этого сторона клуба обсудит возможность Овечкина поообщаться с болельщиками, чтобы те смогли выразить ему свой восторг.

Также председатель отметил, что команда поддерживает Александра и считает его сердцем динамовского движения. Они пожелали Овечкину как можно скорее достичь индивидуального успеха.

Сейчас на счету звездного игрока 886 шайб. Чтобы побить рекорд бывшего канадского форварда Уэйна Гретцки по шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ, Овечкину остается девять голов.