Медведев рассказал об открытой тренировке «Зенита» на Дворцовой площади

По словам Медведева, Дворцовая площадь — это знаковое место Петербурга, его центр. Провести тренировочный матч в такой атмосфере — ценно как для воспитанников школы, так и для основного состава «Зенита». Спортсмены ощущают поддержку болельщиков и их любовь к клубу. Глава правления «Зенита» уверен, что это позитивно скажется на отношении футболистов в игре.

«Что касается локаций на следующий год, есть вариант сделать Дворцовую площадь традиционным местом проведения, но можно поискать еще места. Петербург богат прекрасными локациями», — добавил он.

После пяти сыгранных матчей команда Сергея Семака занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе шесть очков.

В рамках шестого тура «Зенит» примет на своем стадионе махачкалинское «Динамо». Матч запланирован на 23 августа, начало в 16:15 по московскому времени.