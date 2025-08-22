Медведев рассказал об открытой тренировке «Зенита» на Дворцовой площади
Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался касательно организации открытой тренировки команды на Дворцовой площади. Мероприятие состоялось 21 августа, сообщает Metaratings.ru.
По словам Медведева, Дворцовая площадь — это знаковое место Петербурга, его центр. Провести тренировочный матч в такой атмосфере — ценно как для воспитанников школы, так и для основного состава «Зенита». Спортсмены ощущают поддержку болельщиков и их любовь к клубу. Глава правления «Зенита» уверен, что это позитивно скажется на отношении футболистов в игре.
«Что касается локаций на следующий год, есть вариант сделать Дворцовую площадь традиционным местом проведения, но можно поискать еще места. Петербург богат прекрасными локациями», — добавил он.
После пяти сыгранных матчей команда Сергея Семака занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе шесть очков.
В рамках шестого тура «Зенит» примет на своем стадионе махачкалинское «Динамо». Матч запланирован на 23 августа, начало в 16:15 по московскому времени.