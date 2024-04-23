Медработники Подмосковья смогут принять участие в спортивных состязаниях

В Московской области продолжается ХХХ спартакиада союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов». На сегодня в ней приняли участие уже более 600 человек со всего региона, включая команды медицинских работников, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ежегодно наши коллективы активно проявляют себя в спортивных испытаниях и показывают высокие результаты. На днях команда Егорьевской больницы заняла второе место в соревнованиях по волейболу среди женских команд, а команда бюро судебно-медицинской экспертизы проявила себя в соревнованиях по баскетболу. Мы очень гордимся нашими спортсменами, активными членами профсоюза», — рассказал заведующий отделом по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Виталий Еременко.

Впереди новые соревнования по настольному теннису, плаванию, легкой атлетике, мини-футболу, гиревому спорту и многие другие. Принять участие в спартакиаде смогут команды со всех медучреждений Московской области. О том, как подать заявку — на сайте Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.