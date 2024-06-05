Медработники Подмосковья приняли участие в турнире по мини-футболу

Турнир по мини-футболу среди представителей профсоюзных организаций со всего региона прошел в Раменском. Сферу здравоохранения в нем представили сразу четыре команды — это спортсмены из Егорьевска, Жуковского, станции скорой медицинской помощи и сети аптек «Мособлдмедсервис», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«По результатам соревнований команда из Жуковского вошла в тройку чемпионов, заняв уверенное второе место. В прошлом году футболисты завоевали серебро на кубке главы округа, в этом — подтвердили звание лидеров. Наши спортсмены — работающие специалисты отрасли здравоохранения, настоящий пример здорового образа жизни, силы и выносливости. Всего за звание лучших на поле боролись 15 команд, а это значит, что практически треть участников — члены нашего Профсоюза! Спасибо всем!» — отметил заведующий по информационной работе, связям с общественностью и молодежной политике Обкома Виталий Еременко.

Событие состоялось в рамках XXX спартакиады Союза «Московское областное объединение организаций профсоюзов». Первое место в турнире заняла команда Балашихинских коммунальных систем, третье место — команда «Мострансавто» № 12 из Павловского Посада.

Впереди участников ждут туристический слет, соревнования по гиревому спорту, перетягивание каната, соревнования «спортивных семей» и легкоатлетический кросс. Принять участие могут все медработники региона, являющиеся членами Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.