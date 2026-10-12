Медики Сергиево-Посадской больницы прошли восемь этапов «Больших гонок»

Команда Сергиево-Посадской больницы во второй раз участвовала в юбилейной спартакиаде «Большие гонки» в Подмосковье. Медики прошли восемь этапов соревнований, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Спартакиада «Большие гонки» уже 15 лет объединяет работников здравоохранения Подмосковья. Команда Сергиево-Посадской больницы участвовала в ней во второй раз. Программа включала восемь этапов, среди которых — «Комбинированная эстафета», «Гусеница», прыжки через скакалку и «Дружная команда».

В «Боях гладиаторов» участники старались сбросить соперника с неустойчивой надувной тумбы мягкими палками. Оператор горячей линии главного врача Анастасия Кузнецова победила четырех соперников подряд и вышла в полуфинал.

Другие испытания включали передвижение в огромных ботинках и преодоление препятствий в одном комбинезоне на двоих. Такие задания требовали согласованности и доверия между коллегами.

«Соревнования такого уровня требуют не только энтузиазма, но и подготовки. Мы возвращаемся домой с твердым намерением изменить подход. Наша цель — создать постоянную спортивную команду больницы, которая будет тренироваться на регулярной основе», — поделилась Елена Яковлева, старшая медицинская сестра районной поликлиники, исполняющая обязанности председателя профсоюзной организации Сергиево-Посадской больницы.

Команда не завоевала кубок, но вернулась с планом регулярных тренировок. Выезд организовали профсоюз медработников Сергиево-Посадской больницы и городская профсоюзная организация.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.