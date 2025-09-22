Медийная футбольная лига помогает талантливым спортсменам раскрыться в России

Российский футбол столкнулся с вызовами, которые связаны с вовлечением молодых игроков и развитием их карьеры. На фоне этого сформировалась концепция Медийной футбольной лиги, которой интересуются как зрители, так и профессионалы в сфере. О том, зачем нужна МФЛ и как она работает, RuNews24.ru рассказал руководитель Селтик Кидс и школы Спартак Юниор в подмосковных Химках Евгений Родионов.

Медийная футбольная лига — площадка, на которой молодые футболисты могут играть друг с другом. За каждым их шагом следят СМИ и фанаты.

В рамках МФЛ проводятся не только турниры, она стала уже настоящей экосистемой. В рамках нее организовывают игры с трансляцией на всех медиа-платформах. Есть программы по обучению, тренинги, а также поддержка молодых спортсменов.

Устанавливается партнерство с другими ФК и академиями. Они оказывают помощь в обнаружении талантов и их развитии. Благодаря этому, МФЛ создает альтернативный путь для юных футболистов, которые могут продемонстрировать собственные навыки и обрести опыт. При этом, им не нужно ждать заключения контракта с профессиональным клубом.

