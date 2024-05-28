МЧС РФ подготовило кластер в столичном парке «Патриот» ко Дню защиты детей
Фото - © Telegram-канал "Парк Патриот"
МЧС России 1 июня, в День защиты детей, примет участие в XV Международном салоне «Комплексная безопасность» в столичном парке «Патриот», сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Сотрудники ведомства проведут для детей творческий кластер «Мой мир». Ребятам подготовили пожарный квест, огненные полосы препятствий и уроки безопасности с сотрудниками МЧС РФ.
На салоне будут представлены современные технологии спасения и тушения пожаров и новые образцы оборудования и спецтехники.
Также гости смогут принять участие в мастер-классах по безопасности, конкурсах и викторинах.