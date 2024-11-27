Матчи Первенства Московской области по хоккею пройдут в Чехове

В Чехове состоятся матчи первенства Московской области по хоккею. С 30 ноября по 1 декабря на льду Ледового дворца спорта «Витязь» пройдут игры, в которых примут участие юные хоккеисты, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

30 ноября в 12:15 зрители станут свидетелями встречи между командами «Витязь» (Чехов) и «Щелково» (Щелково) среди игроков 2011 года рождения. В этот же день, в 14:30, состоится матч между «Витязем» (Чехов) и «Химиком» (Воскресенск) среди хоккеистов 2009 года рождения.

1 декабря зрителей ожидают еще два интересных поединка: в 14:00 встречаются «Витязь» (Чехов) и «Армада» (Одинцово) 2014 года рождения, а в 16:00 — «Витязь» (Чехов) против «Академии Петрова» (Красногорск) 2012 года рождения.

Вход на все матчи свободный. Однако стоит учитывать, что предусмотрены возрастные ограничения: мероприятие доступно для детей старше 6 лет.

Игры будут проходить по адресу: г. Чехов, ул. Московская, д. 104, в Ледовом дворце спорта «Витязь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.