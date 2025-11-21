Матчи чемпионата России по водному поло пройдут в Рузском округе
Фото - © Дворец водных видов спорта «Руза»
Спортивное событие состоится во Дворце водных видов спорта «Руза», где пройдут матчи чемпионата России по водному поло среди женских команд. Соревнования соберут лучших спортсменок страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Программа турнира запланирована на два дня — 21 и 22 ноября. В эти дни зрители смогут насладиться зрелищными матчами между командами «ХМАО» из Ханты-Мансийского автономного округа и «Штурм-2002» из Московской области.
Время начала матчей удобно для всех желающих посетить соревнования. В пятницу, 21 ноября, игры стартуют в 19:30, а в субботу, 22 ноября, — в 12:00.
Организаторы турнира приглашают всех любителей спорта стать свидетелями захватывающих поединков. Дворец водных видов спорта готов принять болельщиков и предоставить комфортные условия для просмотра матчей.
Особенность мероприятия заключается в том, что вход на все игры будет свободным. Это отличная возможность для всех желающих познакомиться с водным поло и поддержать участниц чемпионата.
Спортивная программа обещает быть насыщенной и интересной. Команды продемонстрируют свое мастерство, технику и командную тактику в борьбе за победу.
Поддержка болельщиков играет важную роль в спортивных состязаниях. Присутствие зрителей на трибунах придаст дополнительную энергию участницам и сделает матчи еще более эмоциональными.
Организаторы отмечают, что проведение таких соревнований способствует развитию водного поло в регионе и популяризации здорового образа жизни среди населения.
«Приглашаем всех жителей и гостей Рузы посетить матчи чемпионата и поддержать команды в борьбе за победу. Дворец водных видов спорта ждет своих зрителей!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.
«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.