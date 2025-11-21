сегодня в 14:11

Матчи чемпионата России по водному поло пройдут в Рузском округе

Спортивное событие состоится во Дворце водных видов спорта «Руза», где пройдут матчи чемпионата России по водному поло среди женских команд. Соревнования соберут лучших спортсменок страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа турнира запланирована на два дня — 21 и 22 ноября. В эти дни зрители смогут насладиться зрелищными матчами между командами «ХМАО» из Ханты-Мансийского автономного округа и «Штурм-2002» из Московской области.

Время начала матчей удобно для всех желающих посетить соревнования. В пятницу, 21 ноября, игры стартуют в 19:30, а в субботу, 22 ноября, — в 12:00.

Организаторы турнира приглашают всех любителей спорта стать свидетелями захватывающих поединков. Дворец водных видов спорта готов принять болельщиков и предоставить комфортные условия для просмотра матчей.

Особенность мероприятия заключается в том, что вход на все игры будет свободным. Это отличная возможность для всех желающих познакомиться с водным поло и поддержать участниц чемпионата.

Спортивная программа обещает быть насыщенной и интересной. Команды продемонстрируют свое мастерство, технику и командную тактику в борьбе за победу.

Поддержка болельщиков играет важную роль в спортивных состязаниях. Присутствие зрителей на трибунах придаст дополнительную энергию участницам и сделает матчи еще более эмоциональными.

Организаторы отмечают, что проведение таких соревнований способствует развитию водного поло в регионе и популяризации здорового образа жизни среди населения.

«Приглашаем всех жителей и гостей Рузы посетить матчи чемпионата и поддержать команды в борьбе за победу. Дворец водных видов спорта ждет своих зрителей!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.