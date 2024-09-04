Матч в поддержку подмосковного бренда «Сделано в России» прошел во Владивостоке

4 сентября во Владивостоке состоялся грандиозный хоккейный гала-матч «Сделано в России», организованный Российским экспортным центром (РЭЦ), Фондом Росконгресс и Всероссийским обществом охраны природы. Об этом сообщает пресс-служба АО «Российский экспортный центр».

Хоккейный матч продолжил серию уникальных мероприятий, которые Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) проводит для продвижения отечественной продукции под брендом «Сделано в России».

Цель таких мероприятий — предоставить бизнесу дополнительную возможность повысить узнаваемость своих товаров и решений как среди потенциальных деловых партнеров, так и среди конечных потребителей за рубежом. Уже более 150 компаний присоединились к акциям под эгидой национального бренда «Сделано в России».

«Матч „Сделано в России“ символизирует, что Россия умеет побеждать и создавать сильные бренды. Хоккей стал одним из самых узнаваемых символов нашей страны, воплощением нашего духа, высокого качества, силы и несокрушимого стремления к победе. Именно эти смыслымы стремимся продвигать под брендом „Сделано в России“, чтобы за рубежом люди, которые видят продукцию под нашим брендом, понимали, что это товары, созданные с такой же тщательностью, с таким же профессионализмом, с какими наши хоккеисты играют на льду», — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Впервые на один лед в поддержку национального бренда «Сделано в России» вышли команды, объединяющие звезд мирового спорта, представителей бизнеса и государственных структур из России и других стран. В числе игроков — именитые хоккеисты Валерий Каменский, Илья Ковальчук, Сергей Бобровский, Данис Зарипов, Виталий Прохоров, Вячеслав Буцаев, Сергей Мозякин и Сергей Коньков.

Вместе с профессиональными спортсменами в состав команд вошли руководители таких компаний, как «Пивоваренная компания „Балтика“», FESCO, «Мантера-Групп», «Энергия ОМ», «Тихоокеанская инвестиционная группа», «ИК Регион», «Чистая страна», а также представители Министерства сельского хозяйства России, Совета Федерации, аппарата полномочного представителя президента России в ДФО, правительств дальневосточных регионов, Всероссийского общества охраны природы, «Деловой России» и других организаций.

Со специальным номером «Беречь тебя» перед зрителями матча выступила олимпийская чемпионка по фигурному катанию, амбассадор «Сделано в России» Анна Щербакова.

Перед гала-матчем «Сделано в России» зрители смогли также оценить товары отечественного производства: продукты питания, косметические средства и уникальные решения для экологии и устойчивого развития. Всего свою продукцию представили 19 компаний из 11 регионов страны.

Матч «Сделано в России» не только объединил более 6 тысяч любителей хоккея среди российских и зарубежных гостей ВЭФ, но и еще раз продемонстрировал, что российский спорт и отечественная продукция уверенно занимают лидирующие позиции на международной арене.

Партнером матча выступила инженерная компания TAZMAR MARITIME, которая специализируется на гидрографических изысканиях морских и речных акваторий. TAZMAR MARITIME реализует национальный проект «Генеральная уборка» по подъему и утилизации затонувших судов на Дальнем Востоке.

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