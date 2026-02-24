Матч уровня Лиги чемпионов: гендиректор КПРФ оценил финал Кубка России

КПРФ выиграл Кубок России, обыграв «Норильский никель» в серии пенальти после ничьей 3:3 в основное время.

«В моей жизни было очень много побед в качестве игрока, тренера, а сейчас в роли функционера. Побед много не бывает. Плюс один титул в копилку. Команда живет ради таких мгновений. Я себя сейчас до сих пор чувствую игроком. Ощущение после победы очень яркое, особенно когда матч был напряженным», — отметил Белый.

По его словам, соперник выбрал стратегию, которая работала почти весь матч. КПРФ создал больше моментов, но подвела реализация. Руководитель клуба отметил, что серия пенальти — это лотерея, однако итог назвал закономерным, подчеркнув, что усталость «Норильского никеля» сыграла свою роль.

Белый добавил, что финал соответствовал уровню полуфинала Лиги чемпионов и не уступал топовым матчам российского футзала.

