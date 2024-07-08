В Минске состоялся футбольный матч Лиги легенд между Белоруссией и Россией

В Минске состоялся матч Лиги ставок Лиги легенд между командами Белоруссии и России. Встречу организовали Российский футбольный союз и Белорусская федерация футбола при поддержке «Русской Медиагруппы» (РМГ), сообщает пресс-служба организации.

Основное время матча не выявило победителя — футболисты сыграли со счетом 1:1. После этого сборные сошлись в серии послематчевых пенальти, где победу одержали российские футболисты — 5:4.

Матч был приурочен к 80-летию освобождения Белорусской ССР от немецкой оккупации. В номере открытия выступила певица и актриса Елена Север, исполнившая композицию «Верните память». Песню написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая тоже присутствовала на игре.

До начала матча болельщикам также устроили дискотеку в стиле 2000-х годов, на которой выступили Митя Фомин и бывший участник «Отпетых мошенников» Гарик Богомазов. После футбольной встречи на беговой дорожке стадиона «Динамо» появился «черный бумер» с рэпером Серегой.