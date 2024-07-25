Мастер спорта назвала простое занятие, которым можно заменить поход в зал

Заслуженный мастер спорта и лектор Российского общества «Знание» Дарья Тарасова заявила, что ежедневные прогулки вполне способны заменить тренировки в спортивном зале. По ее словам, все зависит от поставленной цели, скорости ходьбы и продолжительности, сообщает «ФедералПресс» .

«На работе я поднимаюсь пешком с 1-го этажа на 5-й в течение всего дня. Иногда идет нагрузка больше той, чем если бы я нагружала себя в зале. Калорий точно сжигается больше с такой ходьбой», — полагает спортсменка.

По ее словам, прогулка на свежем воздухе в любом случае способна разгрузить голову и улучшить настроение. Кроме того, она укрепит иммунитет. В комплексе с правильным питанием и здоровым сном, прогулки значительно улучшают общий тонус организма.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова посоветовала избегать чрезмерных физических нагрузок во время летней жары.