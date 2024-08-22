Масштабный велопробег прошел в Томилинском лесопарке в честь Дня государственного флага

«Более 200 жителей городских округов Люберцы и Дзержинский приняли участие в праздничном велопробеге. Они преодолели дистанцию в 10 км. Благодарю всех, кто вышел сегодня на старт!» — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он также добавил, что всех пришедших в этот день на спортивный праздник ждали мастер-классы, шапочные бои, концерт.

«Ничто не объединяет так сильно, как спортивные мероприятия и марафоны. А такой праздник, как День флага России, как раз призван сплотить людей, пробудить чувство общности и целостности. И мы решили отметить его таким образом: активно, весело и патриотично», — прокомментировал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Дзержинский Георгий Николаев.

Напомним, история флага России насчитывает более 350 лет. Впервые триколор был поднят на русском военном корабле «Орел» в 1668 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.