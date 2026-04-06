Маршрут построен: в Хотькове провели соревнования по спортивному ориентированию

В парке «Покровский» в Хотькове Сергиево-Посадского округа прошли соревнования по спортивному ориентированию для новичков и опытных спортсменов.

Для участников турнира 5 апреля в парке и окрестностях поставили контрольные пункты (КП) с электронной отметкой. Всего на мероприятие пришло свыше 40 человек.

Сначала новичков потренировали опытные спортсмены, они объяснили, как пользоваться картой и искать нужный КП, как определить свое местонахождение и объекты на карте.

На маршрут все уже вышли по одному, кроме совсем малышей, которым нужна была помощь взрослых. Спортсменам предстояло найти все КП, отметиться на них специальной карточкой, а потом прийти на финиш. Победили те, кто потратил на забег меньше всего времени и везде отметился.

На финише всех ждал горячий чай с баранками. Также победители и участники получили памятные грамоты.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть к чему стремиться», — сказал Воробьев.

