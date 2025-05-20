Марафон по скандинавской ходьбе прошел в Городском округе Коломна. Мероприятие собрало более 200 участников — жителей и членов клуба «Активное долголетие» из Коломны и Озер. Марафон был приурочен к Всемирному дню скандинавской ходьбы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В нем приняли участие самые активные и спортивные долголеты, самой старшей участнице 83 года.

Площадкой для проведения стал живописный парк Сосновый бор. Перед стартом все участники прошли обязательную разминку под руководством опытных инструкторов, которые не только помогали правильно подготовиться к нагрузке, но и сопровождали спортсменов на протяжении всей дистанции.

В завершении мероприятия состоялось награждение памятными медалями и дипломами.

Отметим, что скандинавская ходьба является одной из самых популярных активностей проекта «Активное долголетие» в Московской области. Этот вид спорта способствует укреплению сердечно-сосудистой системы, развитию выносливости и улучшению общего самочувствия, что особенно важно для людей старшего возраста.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.



«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.