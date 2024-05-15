Марафон по скандинавской ходьбе пройдет в Реутове 18 мая

Во Всемирный день скандинавской ходьбы 18 мая жителей Реутова призывают присоединиться к марафону. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Марафон по скандинавской ходьбе состоится по адресу: г. Реутов, парк «Фабричный пруд» 18 мая. Регистрация участников начнется в 11:30, а в 12:00 — разминка и старт.



Участников ждет праздничная программа и чаепитие с угощениями.



Для участия: необходимо взять с собой социальную карту и скандинавские палки. Палки также можно получить у сотрудников на месте проведения праздника.

Инструкторы проведут разминку и сопроводят в прохождении дистанции.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.