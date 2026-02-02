Марафон «Николов Перевоз» собрал более 650 лыжников в Дубне 31 января

Более 650 спортсменов приняли участие в марафоне «Николов Перевоз», который прошел 31 января вдоль канала имени Москвы в Дубне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Марафон «Николов Перевоз» состоялся 31 января в Дубне и собрал 655 зарегистрированных участников. Спортсмены преодолели дистанции 40, 23 и 10 километров по трассе «ВЕЛО-1», ведущей до паромной переправы города. Организаторы отметили, что гонка стала настоящим испытанием на выносливость: сойти с дистанции было невозможно из-за особенностей маршрута.

Несмотря на мороз, на старт вышли как профессионалы, так и любители лыжных гонок. Маршрут проходил вдоль живописных шлюзов канала имени Москвы. В соревнованиях приняли участие ведущие спортсмены страны, в том числе Андрей Алипкин, Артем Грязев и Дмитрий Плосконосов. Победителем марафона стал Андрей Алипкин, преодолевший основную дистанцию за 1 час 48 минут 49 секунд.

В забеге участвовали и жители Дубны, включая представителей ГосМКБ «Радуга» и Объединенного института ядерных исследований. Глава города Максим Тихомиров отметил, что ежегодно в Дубну приезжают сильнейшие лыжники страны, а организаторы обеспечили высокий уровень проведения соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.