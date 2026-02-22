Марафон «Лыжня в Лавру» в Подмосковье собрал более 600 участников

В Московской области состоялся седьмой ежегодный лыжный марафон «Лыжня в Лавру». В этом году он собрал более 600 участников — от самых юных лыжников до опытных спортсменов, передает собкор РИАМО.

Традиционно соревнования проходят в Пушкинском городском округе на трассе, проложенной еще в 1980 году. Маршрут марафона повторяет один из главных паломнических путей России к Троице-Сергиевой Лавре. По пути следования лыжники могут увидеть знаковые достопримечательности: село Радонеж, Покровский Хотьков монастырь, а также музеи-заповедники Абрамцево и Мураново.

Стартово-финишный городок развернулся в деревне Нововоронино. Одной из ключевых традиций марафона стал особый способ старта: гонка начинается с удара в настоящий церковный колокол, специально отлитый для этого события. На колоколе нанесены молитва и надпись «Лыжня в Лавру».

Программа марафона включала забеги на пяти дистанциях, рассчитанных на разные возрастные группы. Самые юные участники в возрасте до 10 лет преодолели 1 км, от 10 до 15 лет соревновались на дистанции 3 км. Для взрослых спортсменов были организованы гонки на 12,5, 25 и 50 км. Каждый финишер получил памятную медаль.



Организаторы мероприятия провели торжественную церемонию открытия с освящением Поклонного креста. Мероприятие проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

