Марафон «Лыжня в Лавру» пройдет 22 февраля 2026 года в Пушкинском округе Подмосковья

Регистрация на марафон «Лыжня в Лавру» открыта в Подмосковье, старт соревнований запланирован на 22 февраля 2026 года в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Дистанции марафона пройдут по маршруту к Троице-Сергиевой Лавре, включая такие достопримечательности, как село Радонеж, Хотьков монастырь, музеи-заповедники Абрамцево и Мураново. Лыжная трасса, созданная в 1980 году, расположена в деревне Нововоронино, где разместится стартово-финишный городок. Старт гонки будет дан с помощью церковного колокола.

Участникам доступны дистанции: 50 км и 25 км (с 18 лет), 12,5 км (с 16 лет), 3 км (с 10 до 15 лет), 1 км (с 6 до 9 лет). Каждый финишировавший получит памятную медаль.

Марафон проводится в седьмой раз в рамках федеральной программы «Спорт России». В программе мероприятия — детские забеги, торжественное открытие, освящение поклонного Креста и церемонии награждения победителей на всех дистанциях. Регистрация доступна по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.