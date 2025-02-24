Марафон «Лыжня в Лавру» объединил в Подмосковье более 600 спортсменов

Более 600 лыжников вышли на старт традиционного марафона «Лыжня в Лавру», приуроченного к празднованию Дня защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Лыжный марафон проходил по одному из главных паломнических маршрутов в России — в Троице-Сергиеву Лавру. По пути в Лавру спортсмены смогли насладиться знаковыми достопримечательностями: селом Радонеж, Покровским Хотьковым монастырём, а также музеями-заповедниками Абрамцево и Мураново.

​Стартовали спортсмены не под привычный выстрел из пистолета, а под звон бронзового колокола, специально изготовленного для этого события. Этот колокол — символ единства Спаса Нерукотворного, Покрова Пресвятой Богородицы и преподобного Сергия Радонежского. Перезвон сопровождал участников на протяжении всего мероприятия, создавая неповторимую атмосферу.

​Дистанции марафона пролегали по лыжной трассе в городском округе Пушкинский, созданной еще в 1980 году. Стартово-финишный городок был размещен на территории деревни Нововоронино.

​Участники лыжного заезда могли выйти на следующие дистанции: с 18 лет — 50 км и 25 км, с 2008 года рождения и старше — 12,5 км, с 2009 по 2014 год рождения — 3 км, с 2015 по 2018 год рождения — 1 км.

​Самым юным участником марафона стал шестилетний Семён Крупнов, а самым возрастным — Виктор Мурашко. Ему исполнилось 67 лет.

В соревнованиях участвовали порядка 100 юных любителей лыжных гонок. Каждый финишер получил заслуженную медаль события и памятные подарки. Кроме того, после финиша всех участников ждал теплый прием с горячим чаем и кашей.

​С результатами соревнований можно ознакомиться на официальном сайте марафона «Лыжня в Лавре».

​Соревнования организованы в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.