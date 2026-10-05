Мамаев назвал Нигерию хорошим соперником для сборной России
Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев оценил силу нигерийской команды перед товарищеским матчем. По его мнению, многое будет зависеть от состава соперника, сообщает Metaratings.ru.
Мамаев отметил, что любая игра проверяет футболистов, а нынешние матчи показывают их отношение к выступлениям за национальную команду.
«У России будет интересная игра с Нигерией. Это хороший соперник. Многое будет зависеть от состава соперника. В любом случае у Нигерии сильная команда. Матч будет интересным. Любая игра — это проверка вне зависимости от соперника. Нынешние матчи показывают уровень отношения футболистов, их ответственности к играм за сборную», — сказал спортсмен.
Сборные России и Нигерии проведут BETBOOM товарищеский матч 6 октября на стадионе «Нижний Новгород». Встреча начнется в 19:00 по московскому времени. В июне 2025 года команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.