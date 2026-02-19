Лыжники Подмосковья выиграли золото и бронзу первенства России

сегодня в 14:40

Спортсмены Московской области завоевали золотую и бронзовую медали на первенстве России по лыжным гонкам среди юниоров 19–20 лет, которое проходит с 17 по 22 февраля 2026 года в Архангельской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотую медаль в спринте классическим стилем среди юниоров выиграл Артем Барков, представляющий областной центр олимпийских видов спорта и СШОР Люберцы. Вторым финишировал спортсмен из ХМАО-Югры, третьим — лыжник из Ленинградской области.

В соревнованиях юниорок в той же дисциплине бронзу завоевала Маргарита Антонова, выступающая за областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры. Победу одержала представительница Челябинской области, серебро — у спортсменки из Татарстана.

Первенство России проходит в деревне Кононовская Архангельской области и проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.