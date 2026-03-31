Лыжник Коростелев заявил, что о нехватке презервативов на ОИ узнал из новостей

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал, что узнал о нехватке презервативов в Олимпийской деревне из новостей, сообщает NEWS.ru .

Спортсмен заявил, что не знал о ситуации с презервативами во время Олимпиады и прочитал об этом в СМИ.

«Я вообще не знаю, где были презервативы. Только из новостей узнал о том, что они закончились. Думаю: „Интересно, а где они лежали?“ А с Никитой Филипповым просто пошутил. Он приехал на две-три недели позже нас, уже под конец Игр. Я просто констатировал факт: не найдешь здесь ни того, ни другого (ред. — смартфонов)», — сказал Коростелев.

По словам лыжника, его разговор со ски-альпинистом Никитой Филипповым носил шуточный характер.

Ранее Коростелев отмечал, что разница в длине спринтерского круга на внутренних и международных стартах влияет на результаты российских лыжников на Кубке мира и Олимпиаде-2026. Он также указывал на значение скорости снега и подчеркивал, что намерен развивать свои качества в этой дисциплине.

Лыжник добавил, что самым запоминающимся стартом сезона для него стала гонка в финском Лахти, где он занял третье место. Сезон Кубка мира завершился 22 марта.

