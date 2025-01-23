Лыжная ретрогонка пройдет в «Лужниках» 6 февраля

Предстоящая лыжная ретрогонка станет спортивным праздником, который объединит старшее и младшее поколение. Организатором мероприятия, запланированного на 6 февраля в «Лужниках», выступил столичный департамент спорта.

В рамках мастшабного проекта «Зима в Москве» состоится необычное спортивное мероприятие — ретрогонка на лыжах. Организаторы создадут уникальную атмосферу прошлых лет с помощью тематического оформления в советском стиле, включающего выставку старинного лыжного инвентаря, специальные фотозоны и уютные зоны отдыха.

Участникам предстоит облачиться в аутентичные костюмы той эпохи: можно выбрать классические тулупы и ватники, надеть традиционные шапки-ушанки или «петушки», а также встать на пластиковые лыжи, популярные в 90-е годы. Соблюдение дресс-кода является неотъемлемой частью мероприятия.

Спортивная программа включает различные форматы состязаний: от индивидуальных забегов до семейных эстафет и специальных детских соревнований. Завершится праздник концертом, который поможет гостям полностью погрузиться в атмосферу минувших десятилетий.

Что будет еще

Захватывающее зрелище ожидает зрителей в спортивной части мероприятия. Участники будут состязаться в нескольких уникальных категориях, демонстрируя свое мастерство и креативность. Судьи оценят не только внешний вид спортсменов в номинации «Ретрообраз», но и их умение воссоздать классическую технику лыжного хода прошлых лет в категории «Ретростиль движения».

Изюминкой соревнований станет увлекательное ретродвоеборье с биатлонными элементами. На трассе спортсмены встретятся с необычным испытанием — метанием пластиковых шариков в корзину на специальном огневом рубеже. Парный старт с десятисекундным интервалом добавит динамики состязаниям, а победителей определят по лучшему времени прохождения дистанции и точности попаданий.

В рамках масштабного зимнего фестиваля, который продлится до конца февраля, москвичей и гостей столицы ждет насыщенная программа развлечений. Проект «Зима в Москве» предлагает окунуться в атмосферу традиций, насладиться зимними видами спорта и поучаствовать в благотворительных акциях.

Где, когда, сколько

Любители активного отдыха смогут присоединиться к спортивному мероприятию, которое состоится на территории «Лужников». Гонка пройдет 6 февраля в семь часов вечера на парковке Южного спортивного ядра. Участие не требует оплаты, однако необходимо заранее зарегистрироваться через официальный сайт. Спортивное снаряжение можно использовать собственное или арендовать на месте.

Более 1,9 тысячи площадок распахнули свои двери для жителей и туристов столицы, погружая город в волшебную зимнюю атмосферу. На портале mos.ru в специальном разделе представлена подробная информация о всех событиях зимнего сезона.