Лыжная гонка TOPSKI FAMILY состоится 22 февраля в Лазутинском парке Одинцово

Третий этап лыжной гонки TOPSKI FAMILY пройдет 22 февраля в Лазутинском парке Одинцовского округа. В программе — индивидуальные, семейные и командные старты, а также фан-забег, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для опытных лыжников организована длинная дистанция на 15 км. Новички и родители смогут принять участие в фан-забеге на 600 метров, который пройдет в свободном темпе и может использоваться как разминка перед основными гонками.

В честь Масленицы фан-забег будет костюмированным: участники получат призы за самые яркие образы. На мероприятии выступят участники шоу «Титаны». Выдача номеров начнется в 8:30. Регистрация доступна по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.