Лыжероллерную трассу в Лыткарине откроют в конце октября

Работы по проекту лыжероллерной трассы на Волкуше в Лыткарине завершатся в конце октября. Лыжная трасса уникальна, так как была разработана в сотрудничестве с федерацией лыжного спорта. Трасса будет пригодной как для лыжников, так и для роллеров, что позволит заниматься спортом круглый год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лыжница Евгения Сирякова еще будучи школьницей участвовала во всех соревнованиях.

«Я поступила в Институт физкультуры на лыжное отделение, закончила и стала тренером-преподавателем по лыжному спорту. Вся жизнь у меня связана с лыжами. Когда на пенсию пошла, увидела, как один наш преподаватель, Герман Александрович, на стадионе «Кристалл» катается на лыжероллерах. И вот уже 20 лет я занимаюсь лыжами и роллерами на самом высшем любительском уровне», — рассказала Сирякова.

Уже 4 года Евгения тренируется вокруг школы № 7: около 20 минут в среднем темпе, потом ускоряется или в горку, 10 горок с подъемом, потом опять переход на плоскость. В среднем одна тренировка длится 1,5 часа. Так Евгения занимается почти ежедневно.

«Очень жду лыжероллерную трассу, чтобы не ездить далеко на тренировки. Хорошая трасса, сложная. Но пока еще на ней кататься нельзя. Зимой к нам очень многие приезжают на соревнования и на тренировки», — отметила Евгения Сирякова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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