Лыткаринские гимнастки завоевали 11 медалей на областных соревнованиях
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Лыткарино
Юные спортсменки из Лыткарино завоевали 11 призовых медалей на первенство городского округа Электросталь по художественной гимнастике. Соревнования состоялись в СК «НЕО-СПОРТ ЦЕНТР» в городском округе Электросталь и собрали более 200 участниц из 13 подмосковных команд, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Город Лыткарино на соревнованиях представляли гимнастки отделения спортивной школы округа. Лыткаринки завоевали 5 золотых медалей, 2 серебра и 4 бронзы.
«От всей души поздравляю спортсменов с отличными достижениями и желаю новых высот! Благодарю за кропотливую и результативную работу тренерский состав спортивной школы нашего города», — сказал глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.
Отделение художественной гимнастики функционирует на базе Спортивной школы «Лыткарино» на бюджетной основе. В коллективе занимается более 70 воспитанников.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.
«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.