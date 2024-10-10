Лыткаринские гимнастки завоевали 11 медалей на областных соревнованиях

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Юные спортсменки из Лыткарино завоевали 11 призовых медалей на первенство городского округа Электросталь по художественной гимнастике. Соревнования состоялись в СК «НЕО-СПОРТ ЦЕНТР» в городском округе Электросталь и собрали более 200 участниц из 13 подмосковных команд, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Город Лыткарино на соревнованиях представляли гимнастки отделения спортивной школы округа. Лыткаринки завоевали 5 золотых медалей, 2 серебра и 4 бронзы.

«От всей души поздравляю спортсменов с отличными достижениями и желаю новых высот! Благодарю за кропотливую и результативную работу тренерский состав спортивной школы нашего города», — сказал глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Отделение художественной гимнастики функционирует на базе Спортивной школы «Лыткарино» на бюджетной основе. В коллективе занимается более 70 воспитанников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.