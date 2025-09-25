Лучшие рысаки РФ посоревнуются в Раменском 27 сентября

сегодня в 12:01

Розыгрыш Кубка Губернатора Московской области среди рысаков старшего возраста орловской рысистой породы состоится на ипподроме в Раменском 27 сентября, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В числе участников — неоднократные победители традиционных и именных призов: Манускрипт, Призер, Гайдамак, Жилец, Ковчег Завета СИН и другие орловцы.

Беговая программа включает в себя также розыгрыш сильнейших барсистов России на приз «Супер-Барса».

Кроме того, в этот день пройдут традиционные соревнования на Кубок России на рысаках призовых пород 4 лет и старше, и приз «Пекина Лок».

Зрители смогут увидеть живую легенду отечественного рысистого коннозаводства, жеребца Пекина Лок, который пройдет перед трибунами ипподрома в сопровождении своих потомков, теперь уже тоже ипподромных бойцов.

Между заездами развлекательную программу представят артисты Москвы и Подмосковья и мотоклуб «Ночные Волки».

Призовой фонд дня составит свыше 2,5 млн рублей. В этом году партнерами спортивного праздника выступают АО «Российские ипподромы» и НКО «Союз любителей конского бега».

Церемония открытия запланирована на 12:00. Начало заездов в 12.20.

Адрес: г. Раменское, ул. Гражданская, 47. Вход свободный.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.