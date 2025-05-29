Лучшие любительские футбольные коллективы Мытищ провели матч

В спортивном зале школы № 34 прошла товарищеская встреча по футболу между самыми успешными любительскими футбольными командами Мытищ, сообщили в пресс-службе округа.

Клуб футбольных мам «Мамазонки» пригласил на открытую тренировку игроков команды «СОБР» — обладателя Лиги чемпионов Подмосковья 2024 года, серебряного призера Кубка России — 2025.

«Мамазонки» в этом году отмечают первый год существования команды, но за короткий период девушки уже успели громко заявить о себе на соревнованиях регионального, всероссийского и даже международного уровней. Коллектив постоянно пополняется новыми игроками.

В разминочной игре с ветеранами команды «СОБР» девушки нисколько не смущались авторитета соперника и одержали заслуженную победу.

Но главным событием футбольного вечера стала игра вслепую. В гости к «Мамазонкам» приехали чемпионы Европы по футболу среди тотально слепых — команда мытищинской спортивной школы «Авангард». После короткого инструктажа состоялся матч, который все участники провели в специальных очках, полностью исключающий визуальный контроль над мячом и полем.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

