Лучшие команды из 21 города Подмосковья встретились на фестивале ГТО в Подольске

Каждую команду представляли восемь участников: четыре женщины и четверо мужчин в возрасте от 25 до 59 лет. Им предстояло пройти несколько испытаний: стрельбу из электронного оружия, рывок гири (16 килограммов), наклон вперед, упражнение на пресс, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, а также подтягивания на высокой перекладине.

«Я не очень давно в спорте, но в школьные годы, конечно, сдавала ГТО. На фестиваль меня позвали коллеги. Я работаю специалистом по кадрам, а вся моя команда — тренеры, но я тоже усердно готовилась к соревнованиям», — рассказала участница из одной из команд Ирина.

В торжественной обстановке состоялось вручение золотых знаков отличия ГТО. Награды получили десять участников, выполнивших нормативы на предыдущих этапах.

Победители регионального этапа представят Московскую область на всероссийских соревнованиях среди трудовых коллективов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.