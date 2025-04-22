Лотошинский парк приглашает на «Парковую атлетику»

26 апреля в лотошинском парке культуры и отдыха жители и гости округа могут приятно и с пользой для здоровья провести время, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В парке пройдет большое мероприятие — «Парковая атлетика»!

В программе активности для детей и взрослых: разминка «Зарядись энергией», велозаезд «Прокатись по весне», экомастерская и акция по раздельному сбору мусора. Кроме того в парке пройдет субботник, в котором также может принять участие любой желающий.

Как отметила сотрудница лотошинского парка Екатерина Высоцкая, первые активности начнутся в 10 утра, и продлятся до 13 часов дня.

«В парке можно будет поучаствовать в наших мероприятиях, с пользой для себя и окружающей среды — для детей будет интересно узнать о том, как собирают мусор и что с ним происходит дальше, зачем наводить чистоту, почему так важна экология. Велозаезд и разминка будут интересны как детям, так и взрослым. Также в парке можно будет выпить горячего чая с вкусняшками», — рассказала Высоцкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.