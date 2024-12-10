Лобненцы стали чемпионами по самбо

сегодня в 17:49

В спортивном комплексе «Академия чемпионов» в Подмосковье прошел открытый турнир по спортивному самбо «Путь к вершине». В нем приняли участие 30 спортсменов клуба «Командор» из городского округа Лобня, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Лобненцы показали отличную подготовку — чемпионами в своих весовых категориях стали:

Вероника Арбузова, Юсуп Кульманбетов, Артем Бобаков и Егор Перчеклий. Серебряными призерами турнира стали их одноклубники Софья Мельникова и Дмитрий Хазнаферов, а Артем Грибанов, Евгений Глазков, Елизавета Лисенкова, Иван Литвинов и Артем Базан завоевали бронзу.

Самбисты готовились к соревнованиям под руководством тренера Артема Гомана.

Напомним, в городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.