Лобненские спортсмены вошли в тройку лидеров баскетбольного турнира в Москве

Юноши баскетбольного клуба «Лобня» 2012 года рождения приняли участие в турнире Moscow PRO Basket в Москва. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Лобня.

За медали на соревнованиях боролись спортсмены из Ижевска, Курска, Реутова, Москвы и Лобни. По итогам турнира лобненская команда в матче за третье место обыграла столичную команду «Тринта» и завоевала бронзовые медали.

Лучшим игроком команды был признан Платон Прусов.

Напомним, в городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Самые популярные из них — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, художественная гимнастика, каратэ и хоккей. Также в этом году в городе началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Завершат строительство ФОК в декабре 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.