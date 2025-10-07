Лобненские каратисты стали медалистами Межрегиональных соревнований

сегодня в 13:10

4–5 октября 2025 года воспитанники «Школы каратэ Кобудо Тацудзин» города Лобня приняли участие в XV Кубке городского округа Щелково по каратэ, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На соревнования собрались более 800 спортсменов разных возрастных категорий из 11 регионов страны. Лобненские каратисты в ходе напряженной борьбы показали высокий уровень мастерства и завоевали призовые места.

Так, золотые медали получили Роман Бельц (16-17 лет, до 76 кг) и Анастасия Галко (18 лет и старше, до 61 кг) в категории кумитэ.

Илья Рыбаков (6-7 лет, до 25 кг) и Ева Звонарева (8-9 лет, кат В) заняли вторые места в категориях кумитэ и ката, соответственно.

Мария Бородина (6-7 лет, кат В) и Гретта Шалль (14-15 лет) стали обладательницами бронзовых медалей в категории ката. Кроме того, третье место соревнований в категории кумитэ занял Роман Дмитриенко (10-11 лет, до 38 кг).

«Поздравляем победителей и призеров, тренеров и родителей. Будем работать дальше», — отметили в «Школе каратэ Кобудо Тацудзин».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.