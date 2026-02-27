Лобненская спортсменка стала призером Международного турнира по карате

Воспитанница лобненской «Школы Карате Кобудо Тацудзин» Анастасия Галко приняла участие в Международных соревнованиях по карате «BISHKEK OPEN». Они прошли в столице Кыргызской Республики с 22 по 27 февраля, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе напряженных состязаний лобненская спортсменка показала высокий уровень подготовки и завоевала бронзовую медаль.

Ранее воспитанники «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» завоевали 24 золотые, 9 серебряных и 15 бронзовых медалей на турнирах Патриаршего Международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского».

Напомним, в Лобне уделяется большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Здесь работают спортивные секции по различным направлениям. Кроме того, в городе развивается спортивная инфраструктура. В данный момент завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.