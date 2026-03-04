Лобненская самбистка завоевала золото на Первенстве ЦФО и вышла на всероссийский уровень

1–2 марта в Смоленске прошло Первенство Центрального федерального округа по самбо среди юниоров и юниорок до 21 года. Воспитанница лобненской Федерации дзюдо и самбо Вероника Макеева одержала победу в трех поединках и завоевала золотую медаль, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Благодаря этому успеху спортсменка получила путевку на Первенство России, которое станет следующим этапом в ее спортивной карьере.

Сборная Московской области по итогам соревнований заняла первое общекомандное место.

Федерация дзюдо и самбо Лобни выражает благодарность Спортивной школе олимпийского резерва по единоборствам за организацию поездки команды на соревнования и поддержку спортсменов.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работаю как бюджетные, так и платные секции по различным направлениям. Самбо — один из самых популярных видов единоборств у жителей. Здесь тренируются спортсмены международного класса. Так, трехкратный чемпион мира Михаил Кашурников начинал свой путь в лобненской «Академии спорта» под руководством заслуженного тренера Юрия Амбарцумова. В ноябре 2025 года он подтвердил свой статус, победив в супертяжелой весовой категории на чемпионате мира в Бишкеке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.